Привлекательность Краснодарского края для иностранных инвесторов снизилась по итогам 2020 года

Краснодарский край оказался в числе 10 регионов, рейтинг привлекательности которых для прямых иностранных инвестиций снизился по итогам 2020 года. Такие данные приводит «Национальное рейтинговое агентство» в отчете по итогам ежегодной оценки рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов.

Кубань опустилась в категорию регионов со средней инвестиционной привлекательностью. В нее входят 40 регионов страны, на долю которых приходится 34% от общего объема инвестиций в основной капитал. Кроме Краснодарского края, статус был понижен еще для девяти участников рейтинга. Среди них – Ленинградская, Калининградская, Томская, Мурманская области, Волгоградская, Архангельская области, Хабаровский, Пермский край и город-герой Севастополь.

Лидерами рейтинга традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ, статус которых за 2020 год не изменился.

Оценка проводилась по 56 показателям и таким параметрам, как географическое положение, трудовые ресурсы, региональная инфраструктура, внутренний рынок, финансовая устойчивость бюджета, производственный потенциал экономики, социально-политическое положение. При этом учитывались статистические данные, экспертные оценки и опросы предпринимательского сообщества.

Ольга Логинова