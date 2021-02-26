Для построения правового государства нужна «судебная революция» Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев рассказал о том, как кризис 2020 года повлиял на рынок юруслуг и почему нынешняя судебная система нуждается в серьезном реформировании

— Две тысячи двадцатый год стал необычным для всех отраслей бизнеса. Что, по вашему мнению, изменилось на рынке юридических услуг в России в целом и в Краснодарском крае в частности? Как это повлияло на вашу юридическую практику?

— Если обобщить, то в 2020 году бизнес сильно «ужался» и многие теперь просто не могут позволить себе качественные и дорогие юридические услуги. В настоящий момент наблюдается рост банкротств предприятий и предпринимателей и, следовательно, увеличивается количество таких споров. Именно поэтому в прошлом году мы расширили нашу банкротную практику и сейчас предлагаем полное сопровождение как кредиторов, так и должников на территории всей России. Кроме того, мы заметили рост налоговых дел с крупными суммами доначислений. Например, в 2020 году нам удалось выиграть в судах два налоговых спора, сумма доначислений по которым составила свыше 500 млн руб. В целом, если говорить про рынок юридических услуг, мы заметили рост конкуренции на нем и уменьшение количества платежеспособных клиентов.

— С какими трудностями пришлось столкнуться вашей компании в 2020 году в связи с принятыми ковидными мерами?

— Признаюсь, с конца марта до начала мая 2020 года был шок. Мы на месяц просто выпали из рабочего процесса, так как суды фактически не работали. Но надо отдать должное нашей судебной системе: она быстро сориентировалась и перевела правосудие в онлайн-режим. Как показал наш опыт, в прошлом году суды (если суд или регион были закрыты из-за коронавируса) практически всегда либо удовлетворяли наши ходатайства об онлайн-заседаниях, либо откладывали судебные заседания, если не было такой технической возможности. Однако стоит отметить, что пока качество связи при онлайн-заседаниях оставляет желать лучшего. Можете считать меня «старовером», но лично я предпочитаю во всех важных процессах участвовать в суде очно, а не в режиме онлайн.

— По-вашему, эффективно ли работает судебная система в России на сегодняшний день? Какие изменения пошли бы ей на пользу?

— Если оценивать работу судебной системы исходя из количественных показателей, то надо признать, что она эффективно работает в целом и достойно справилась с трудностями, вызванными ковидными ограничениями. Но к качеству правосудия по-прежнему много вопросов как у юристов, так и у общества в целом. Полагаю, для повышения качества работы судебная власть в целом, а также сами судьи должны найти баланс между независимостью и ответственностью. По моему мнению, для решения этой задачи необходим ряд изменений.

Во-первых, нужны новые судейские кадры с хорошей репутацией в профессиональном сообществе, которые являются лучшими специалистами в соответствующих отраслях права. Необходимо выстроить новый, открытый порядок отбора судей, который позволит постоянно самообновляться системе, пополняться действительно лучшими юристами. Для этого следует повысить изначальные требования к судьям: увеличить срок минимального опыта практической юридической работы (минимум — десять лет) и поднять возрастной ценз (минимум — 35 лет) для кандидатов на судейские должности. Кроме того, при прочих равных компетенциях стоит отдавать предпочтение кандидатам, которые имеют положительную общественную репутацию и опыт работы на «разных сторонах» процесса: прокурором и адвокатом, налоговым юристом и налоговым консультантом, судебным клерком и представителем сторон. Главную роль в назначении судей нужно возложить на органы судейского сообщества. То есть президент по-прежнему будет назначать судей, но при этом он может не согласиться с решением органов судейского сообщества только в исключительном случае и с обязательным обоснованием своего решения, которое можно оспорить. Еще очень важно установить понятные и прозрачные критерии продвижения судей по карьерной лестнице.

Необходимо выстроить новый, открытый порядок отбора судей, который позволит постоянно самообновляться системе

Во-вторых, необходимо решить проблему зависимости судей от исполнительной власти и от председателей судов. Для этого нужно внедрить систему выборности председателей абсолютно всех судов, включая председателей Верховного суда и Конституционного суда РФ. Так, последние должны избираться сроком на шесть лет всеми судьями Российской Федерации из числа действующих судей на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Председатели иных судов должны избираться сроком на четыре года судьями соответствующего суда Российской Федерации из числа действующих судей (не обязательно этого же суда), кандидатуры которых внес на голосование Председатель Верховного суда РФ, причем не менее трех кандидатур.

Также я считаю, что важно ограничить максимальные сроки пребывания лица в должности председателя любого суда и предельный возраст судьи. То есть одно и то же лицо не должно занимать должность председателя одного суда более двух сроков, а предельный возраст судьи не должен превышать семидесяти лет.

Необходимо последовательно отделить институт председателей от органов судейского сообщества, в частности от Совета судей. Следует прямо запретить сотрудникам силовых структур, особенно прокуратуры и органов следствия, принимать какое-либо участие в назначении судей, в том числе входить в коллегиальные органы, участвовать в проверках кандидатов и пр.

Необходимо установить определенный экономически обоснованный норматив расходов на судебную систему в бюджете и изменить структуру зарплаты судей. Сейчас она непрозрачна и формируется не только из постоянного оклада, но и из переменной части, включающей премии и распределение экономии фонда оплаты труда. Это может быть способом давления на судей. Поэтому лучше, чтобы зарплата судьи состояла из оклада и надбавок за стаж, ученое звание. Обязательно нужно кратно повысить зарплаты судьям, при этом зарплата судьи должна быть не менее 80 процентов от зарплаты депутата Государственной думы. Это необходимо для того, чтобы лучшие практикующие юристы стремились стать судьями. Подобный успешный опыт можно перенять у Сингапура.

В-третьих, необходимо решить проблему загруженности судей в крупных городах, проблему низкой оплаты помощников судей и секретарей, а также другие организационные проблемы.

В-четвертых, нужна «процессуальная революция»: важно перейти «от судейского усмотрения» к категории стандарта доказанности.

«Митра» — один из немногих игроков на юридическом рынке России, который смог перейти с регионального уровня на федеральный и разделить пьедестал с крупнейшими российскими и иностранными компаниями

И последнее: следует расширить сферу компетенции суда присяжных. Необходимо, чтобы по всем делам о преступлениях у обвиняемого был выбор между профессиональным судьей и судом присяжных. Кроме того, по крупным и общественно важным делам с участием государства также можно ввести суд присяжных. В частности, об оспаривании итогов голосований на выборах различных уровней, об оспаривании решений государственных органов по важным для общества вопросам и пр.

— В заключение хотелось бы узнать у вас как у руководителя компании, в чем вы видите ее миссию. К каким глобальным целям стремится Национальная юридическая компания «Митра»?

— На сегодняшний день «Митра» — один из немногих игроков на юридическом рынке России, который смог перейти с регионального уровня на федеральный и разделить пьедестал с крупнейшими российскими и иностранными компаниями. Выход на федеральный уровень для «Митры» изначально был стратегической задачей, которую компания реализует с момента своего основания в 2012 году. Изначально «Митра» специализировалась на юридических услугах для предприятий электроэнергетического кластера, и хотя за последние годы сфера деятельности компании существенно расширилась, энергетика по-прежнему остается в числе важнейших приоритетов. На сегодняшний день география услуг и отрасль клиентов существенно расширились. Теперь это и представители ритейла, и промышленники, и сельскохозяйственные предприятия, и строительные холдинги. Расширился и наш штат: сегодня мы имеем офисы в Краснодаре, Ессентуках, Москве и представителя в Санкт-Петербурге.

Между тем одной из стратегических задач мы видим диверсификацию портфеля постоянных клиентов. Если же говорить о миссии компании, то она осталась той же: популяризация права в нашей стране. Поэтому мы не только оказываем качественные юридические услуги, но и являемся организаторами и спонсорами различных юридических форумов, семинаров для юристов, стараемся поддерживать научные издания в области права в нашей стране.