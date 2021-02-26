Romex Development: строим инфраструктуру вместе с домами

Опыт прошлого десятилетия научил некоторых краснодарских застройщиков проектировать жилые комплексы сразу с социальной и бытовой инфраструктурой. Школы, детские сады, зоны отдыха — это не маркетинговый ход, а необходимость, продиктованная стремительным развитием Краснодара. Romex Development —один из тех застройщиков, которые создают комфортную среду для жизни. Строительная компания ответственно и комплексно подходит к освоению новых районов и доказывает это возведениемEO-квартала «Красная площадь» в Краснодаре.

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Грандиозный проектEO-квартала «Красная площадь» — это более пятидесяти домов на территории 62 га в Прикубанском округе Краснодара. Здесь растет большой и красивый микрорайон, где предусмотрено все, что нужно современной семье: школа на 1875 мест, три детских сада, торговые центры и коммерческие помещения, поликлиника, сквер, физкультурно-оздоровительные центры, православный храм.

ЛокацияEO-квартала «Красная площадь» — улица Конгрессная, район Западного обхода,— привлекательна и последний год только набирает популярность. Разрастающийся Краснодар взял направление на освоение этой территории, а рядом уже есть уютный район Энки, удобные транспортные развязки и МЦ «Красная Площадь».

ВозведениеEO-квартала «Красная площадь» ведется уже четыре года. За это время здесь выросли семь домов, еще шесть литер строятся. Примечательно, что Romex Development вручает ключи будущим жителям раньше срока, указанного в проектной декларации. Строительная компания сдает свои дома в среднем на шесть месяцев быстрее. Вот и теперь дольщики литеры 2 получат свои ключи 13 марта, тогда как срок сдачи был запланирован на конец 2022 года.

Высокое качество — один из основных принципов работы Romex Development. И это отражается во всем: в монолитно-кирпичной технологии строительства, большом выборе планировок, бесшумных лифтах и стильных фасадах домов. Особого внимания заслуживает высота потолков. На отдельных этажах она достигает 3,6 метра, что для Краснодара редкость в сегменте жилья класса комфорт плюс.

Romex Development с вниманием относится к деталям. Это подтверждают грамотно организованные дворы, с учетом разных возрастов жителей и их детей. Здесь каждый найдет занятие по душе: для дошколят есть необычные и безопасные детские площадки, для подростков — поле для спортивных игр с прорезиненным покрытием и воркаут-зоны, для взрослых — зона барбекю. Особенно полюбилась жителям уличная библиотека, где можно укрыться в тени на лавочках-качелях.

Благоустройство дворов дополнено озеленением, которое Romex Development тщательно продумал. ВEO-квартале «Красная площадь» разнообразная флора: туи, кустарники, березы, клены и сосны. А по улице Конгрессной строительная компания высадила целую аллею платанов до экспоцентра. Скоро вEO-квартале «Красная площадь» появится еще одна прогулочная зона — аллея современного искусства, где застройщик планирует разместить арт-объекты. Кстати, трансформаторные будки уже стали местной достопримечательностью: художник Георгий Куринов Gooze_Art расписал их в цветовой гамме жилого комплекса на тему русских сказок.

NEO-квартал «Красная площадь» — уютный, гармоничный и продуманный жилой комплекс, у которого есть все шансы стать одним из самых благоустроенных в Краснодаре.

На уровень выше

Сейчас Romex Development возводит шесть жилых объектов: пять литер в сегменте «комфорт плюс» и одну литеру в сегменте «бизнес». И если с домами «комфорт плюс» краснодарский покупатель знаком, то литера 11 — дом бизнес-класса, новый виток в развитии Romex Development. По словам застройщика, этого момента ждали многие, а количество предварительных бронирований квартир говорит об успешном выходе проекта на рынок новостроек Краснодара.

Литера 11 — архитектурная доминантаEO-квартала «Красная площадь» высотой 22 этажа, в который Romex Development вложил свой лучший опыт и скрупулезный подход к деталям. Это дом на уровень выше.

В литере 11 Romex Development сохранил эстетику стильных фасадов всего микрорайона. Однако в новом проекте жители квартир смогут насладиться еще большим количеством света и прекрасными видами благодаря панорамному остеклению, а также высоким потолкам — от 2,87 до 3,6 м. Кроме того, в каждом из двух подъездов запроектировано три лифта, один из которых доставит жителей на подземную парковку — прямо к «железному коню».

Гардеробная в каждой квартире, красивые входные группы, ровный вход в подъезд без ступеней, видеонаблюдение, расположение прямо у прогулочной аллеи — все это делает литеру 11 привлекательной и позволяет громко о себе заявить.

В проектной декларации литеры 11 указан срок сдачи: I квартал 2023 года. К этому времени здесь откроется самая большая школа в Краснодаре. С учетом общей концепцииEO-квартала «Красная площадь» и тенденции развития Краснодара квартира здесь хороша не только для жизни, но и для перспективного вложения.

Самая большая школа

РазвитиеEO-квартала «Красная площадь» не останавливается. Прямо сейчас здесь строится самая большая школа в Краснодаре, а возможно, и в Южном федеральном округе. После передачи муниципалитету детвора в 2022 году сядет за парты в новеньком здании.

Сейчас готовность школы — более 65%, реализация проекта идет с опережением графика. Уже завершены монолитные работы, кирпичная кладка, кровельные работы и остекление, впереди внутренняя отделка и оснащение, а также благоустройство территории.

Новая школа — это более 30 тыс. кв. м и 75 классов. А еще большая библиотека, актовый зал на 850 мест, классы для творческих занятий, столовая на 750 мест, три спортивных зала, футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки.

Часть большой команды

Romex Development — члeн Coюзa стpoитeлeй Kyбaни, носит почетное звание «Надежный застройщик России». В 2020 году компания вошла в список системообразующих организаций Краснодарского края и получила награду департамента строительства Краснодарского края — первое место в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории "стандартное жилье"» заEO-квартал «Красная площадь».

Romex Development входит в состав холдинга Romex Group — крупнейшей компании юга России в области строительства, управления и инвестиций. В собственности холдинга мощный технический парк, заводы, спецтехника и оборудование. Это позволяет всегда четко контролировать время и результат работы.

Romex Group строит уже 22 года в восьми регионах России, возвел свыше сорока объектов жилого, производственного и коммерческого назначения. Среди них сеть торговых центров «Красная Площадь» в Краснодарском крае, выставочно-конгрессный центр «Экспоград Юг» в Краснодаре, логистические хабы в Новороссийске, Невинномысске, Елабуге, Екатеринбурге и других городах.

Вся информация — на сайте romexdev.ru

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