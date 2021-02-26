На Кубани действует около пятидесяти мер господдержки бизнеса О защите и поощрении капиталовложений в Краснодарском крае, решении инфраструктурных проблем инвесторов и об инвестиционных итогах прошлого года рассказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев

— Сегодня по объему привлекаемых инвестиций Кубань находится на восьмом месте среди субъектов России. А в рейтинге наиболее инвестиционно привлекательных регионов Агентства стратегических инициатив в 2020 году Кубань поднялась с тринадцатой на шестую строчку. Каких результатов удалось достичь в прошлом году и какова динамика привлечения инвестиций?

— Без хорошего инвестиционного климата невозможно развитие региона. За последние годы на Кубани удалось выстроить так называемую инвестпроводящую сеть — это когда работа с инвесторами ведется по четкому алгоритму и в нее вовлечены все отраслевые министерства и департаменты, а также органы местного самоуправления.

Как результат этой работы в экономику края за девять месяцев прошлого года привлечено 257,3 млрд рублей инвестиций (по предварительной оценке, за год этот показатель будет равен 450 млрд рублей). По общему объему инвестиций край вновь вошел в число регионов — лидеров в стране, а в ЮФО на протяжении многих лет стабильно удерживает первенство. Динамика по привлечению инвестиций в 2020 году выше, чем в среднем по стране, темп роста у нас составил 97,7 процента, а в среднем по России — 95,9 процента.

Больше всего средств инвесторы вложили в транспортно-логистическую отрасль — 46,8 млрд рублей, это 24 процента от общекраевого объема инвестиций. На втором месте обрабатывающие производства — 46,2 млрд рублей (23,7 процента), на третьем — сельское хозяйство, здесь было привлечено 17,9 млрд рублей (9,2 процента).

«По решению Вениамина Кондратьева в текущем году на эти цели в бюджете предусмотрели 2,6 млрд рублей, а всего до 2024 года включительно — порядка 16 млрд рублей»

— Сколько новых инвестпроектов было заключено в прошлом году, какие из них самые крупные? И какие были завершены?

— В прошлом году было заключено 155 соглашений на общую сумму 57 млрд рублей, их реализация позволит обеспечить работой 8,5 тыс. человек. В марте губернатор Вениамин Кондратьев и компания «Вайлдберриз» подписали документ, предусматривающий строительство промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны в Краснодаре стоимостью 6,5 млрд рублей. Это самое крупное соглашение, заключенное в 2020 году. Инвестор уже приступил к работам. На территории парка разместится один из крупнейших логистических комплексов юга России, здесь будут производиться товары легкой промышленности и продукты питания. Создание индустриального парка позволит организовать на промышленных предприятиях его резидентов более тысячи новых рабочих мест для растущего населения Краснодара. Это даст новый импульс к развитию приоритетных отраслей в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кубани.

Среди значимых проектов, начатых в прошлом году, модернизация завода «Клаас». В мае прошлого года на предприятии стартовали работы по расширению цехов металлообработки, окраски и логистического обеспечения. До конца 2021 года планируется инвестировать в строительство, закупку оборудования и технологическую модернизацию около 680 млн рублей. Проект предусматривает увеличение площади цеха металлообработки от 11 тыс. кв. м до 16 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в крае осуществляются более четырехсот крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 трлн рублей. Среди них, например, проекты «Базэл Аэро» (инвестиции в размере 11 млрд рублей) и компании «ЭФКО» (8,7 млрд рублей).

— Во время пандемии работа с инвесторами была затруднена, в частности это касалось поиска новых партнеров. Какие инструменты сегодня использует край для сохранения высокой инвестактивности?

— Как я уже говорил, инвестиционная активность на Кубани осталась на высоком уровне. Работа по поиску и привлечению новых инвесторов осложнилась, но мы продолжили продвижение инвестиционного потенциала Краснодарского края. Расширена практика использования альтернативных площадок для поиска новых инвесторов онлайн. В этом же формате мы проводим переговоры с представителями бизнеса.

В удаленном режиме организовано сотрудничество с фондом «Росконгресс-Инвестиции». На базе федерального Инвестиционного портала регионов России размещена информация о наиболее значимых проектах края, требующих соинвесторов. При подготовке использовались материалы, в том числе размещенные в Фонде инвестиционных предложений Краснодарского края. В настоящее время ряд институциональных инвесторов выразили предварительную заинтересованность в участии в проектах.

На портале Центра привлечения инвестиций Invest in Russia, информационного ресурса Российского фонда прямых инвестиций, размещены подробные сведения по двум наиболее инвестиционно привлекательным площадкам Краснодарского края — индустриальным паркам «Краснодар» и «Кубань».

«Мы планируем, что в этом году предприниматели Кубани получат налоговые льготы на общую сумму более 900 млн рублей, большая часть из них, около девяноста процентов,— льготы по налогу на имущество, остальное — по налогу на прибыль организаций»

— Как край решает проблему инфраструктурных ограничений, с которыми сталкиваются инвесторы?

— При реализации проектов бизнес сталкивается с разными сложными ситуациями. Основные из них вызваны земельно-правовыми вопросами, связанными с изменением категории земельных участков и вида их разрешенного использования, инфраструктурными ограничениями при подключении к инженерным сетям, высокой стоимостью технологического присоединения к ним. Также у бизнеса возникают сложности при организации съездов — примыканий к федеральным автодорогам, встают вопросы по строительству и реконструкции дорог местного и регионального значения. Одной из мер государственной поддержки, реализуемых в Краснодарском крае, является сопровождение инвестиционных проектов. В 2018 году на базе департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края была организована соответствующая служба. В рамках этой меры поддержки мы помогаем бизнесу решить большинство возникающих проблем.

Например, в прошлом году была оказана помощь компании «Ренус Фрейт Логистикс» в получении технических условий для присоединения к сетям электро- и газоснабжения и установления границ санитарно-защитной зоны. Этот инвестор сейчас строит логистический центр для хранения средств защиты растений и семян в Брюховецком районе. Кондитерской фабрике «Сицилия» из Туапсинского района оказано содействие в получении согласования специальных технических условий для организации съезда с федеральной автодороги А147. Сегодня данное предприятие успешно функционирует.

Такая работа должна носить системный характер. Для нас очевидно дальнейшее направление развития: необходимо формировать особые экономические зоны, создавать промышленные парки и курортно-туристические кластеры для обеспечения комплексного развития инфраструктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд территорий края с учетом потенциала их дальнейшего развития. В итоге будут отобраны территории, наиболее привлекательные с точки зрения как частных, так и бюджетных инвестиций. В дальнейшем предстоит сформировать заявки на создание особых экономических зон.

Темпы роста. Крупные инвестпроекты, реализованные в 2020 году В 2020 году реализованы инвестпроекты на сумму 47,6 млрд руб., что дало 2,5 тыс. новых рабочих мест. Строительство метизного цеха №2 (5-я очередь) в Абинском районе (ООО «Абинский электрометаллургический завод»), создано 250 рабочих мест. Строительство тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Крыловском районе (ООО «Воронежский шампиньон»), создано более 500 рабочих мест. Строительство гостиничного комплекса Hampton by Hilton Krasnodar 3* в Краснодаре (ООО «Кеско-Краснодар»), создано десять рабочих мест. Реконструкция Белореченской ГЭС в Белореченском районе (ООО «Лукойл-Экоэнерго»). Строительство логистического хаба (оптово-распределительного центра) (ООО «ХАБ-Новороссийск»), создано 314 новых рабочих мест.

— Какая работа предпринимается на уровне края для привлечения инвесторов к самостоятельному строительству инфраструктурных объектов?

— Первого апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», который позволяет стабилизировать налоговые и иные регуляторные условия реализации инвестиционных проектов на срок от шести до двадцати лет с возможностью продления срока. Законом также предусмотрено возмещение затрат на инфраструктуру, в том числе на уплату процентов по кредитам и займам.

В прошлом году Кубань стала одним из первых субъектов страны, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Четырнадцатого декабря Министерством экономического развития России, департаментом инвестиций и развития МСП края подписан первый такой документ о соглашении с инвестором — ООО «Тепличный комплекс „Зеленая линия”». Объем инвестиций составит около 7,5 млрд рублей. В рамках СЗПК инвестор претендует на получение субсидии для создания объекта инфраструктуры в размере 50 процентов от его стоимости. Сейчас мы планируем заключение еще одного федерального СЗПК — о развитии аэровокзального комплекса «Краснодар». Инвестор — Международный аэропорт «Краснодар» — готов вложить в проект 25,6 млрд рублей.

Помимо этого, с 2021 года на Кубани впервые будут возмещаться затраты бизнеса на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестпроектов. По решению Вениамина Кондратьева в текущем году на эти цели в бюджете предусмотрели 2,6 млрд рублей, а всего до 2024 года включительно — порядка 16 млрд рублей. При этом все понесенные затраты в течение десяти лет вернутся в виде федеральных и региональных налогов в бюджетную систему. Мы отобрали первые пятнадцать компаний, которые проявили интерес к этому механизму субсидирования. Их общий объем инвестиций в экономику региона составит порядка 17 млрд рублей. Предложение направлено в Правительственную комиссию по региональному развитию для включения в сводный федеральный перечень проектов.

Реализация данных мер поддержки позволит расшить перечень инфраструктурных проблем инвесторов, даст дополнительный толчок для инвестиционного развития промышленности и агропромышленного комплекса, логистической и туристической отраслей Краснодарского края.

«За последние годы на Кубани удалось выстроить так называемую инвестпроводящую сеть — это когда работа с инвесторами ведется по четкому алгоритму и в нее вовлечены все отраслевые министерства и департаменты, а также органы местного самоуправления»

— Привлекается ли сегодня бизнес к модернизации и реконструкции объектов общественной инфраструктуры и какие преференции он получает? Как развивается сегодня государственно-частное партнерство на Кубани?

— Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) способствует социально-экономическому развитию региона и повышает эффективность использования бюджетных средств. В настоящее время в крае реализуется 49 концессионных соглашений муниципального уровня. Их количество ежегодно увеличивается: так, по итогам 2020 года было заключено одиннадцать соглашений. По объему привлеченных внебюджетных инвестиций лидирует Геленджик: здесь инвестиции в строительство очистных сооружений составят почти семь миллиардов рублей.

В мае 2019 года между администрацией Краснодара и ООО «Инвестстрой» было заключено концессионное соглашение о реконструкции кинотеатра «Аврора». В соответствии с условиями, прописанными в документе, инвестор обязуется провести мероприятия по сохранению объекта культурного наследия и вложить 2,8 млрд рублей в реконструкцию объекта. В прошлом году Новороссийск заключил концессионное соглашение о строительстве Водного центра с объемом частных инвестиций 110 млн рублей.

В 2020 году для поддержки концессионеров департаментом инвестиций Кубани инициировано изменение в налоговом законодательстве Краснодарского края. Установлена льгота в виде пониженной налоговой ставки в размере 0,01 процента по налогу на имущество для организаций, заключивших концессионные соглашения с органами исполнительной власти края или органами местного самоуправления. В настоящее время региональными органами власти и муниципалитетами ведется работа по формированию предложений по реализации проектов на условиях ГЧП в 2021 году.

— На какую сумму предприниматели, реализующие инвестпроекты на территории региона, получат налоговые льготы в 2021 году? На какие налоговые льготы они могут рассчитывать сегодня?

— Мы планируем, что в этом году предприниматели Кубани получат налоговые льготы на общую сумму более 900 млн рублей, большая часть из них, около девяноста процентов,— льготы по налогу на имущество, остальное — по налогу на прибыль организаций.

Сегодня организации, чьи инвестиционные проекты получили статус одобренных администрацией края либо включены в реестр стратегических, могут рассчитывать на налоговые льготы в течение семи лет. Для отдельной категории инвесторов предусмотрено обращение в налоговую инспекцию напрямую, без согласования с администрацией края. Информация о получателях поддержки вносится в реестр одобренных стратегических инвестиционных проектов и размещается на инвестиционном портале края. Сейчас в реестр включены проекты таких компаний, как АО «Тандер», ООО «Абинский электрометаллургический завод», ООО «Ильский НПЗ», ООО «Крахмальный завод „Гулькевичский“» и др.

— Каково на сегодняшний день количество одобренных стратегических инвестпроектов. Насколько сложно инвестору получить эти статусы?

— Сегодня в крае реализуется более пятидесяти одобренных и стратегических инвестиционных проектов. В 2019—2020 годах подобный статус получили восемнадцать проектов с общим объемом капитальных вложений более 63 млрд рублей, что превышает показатель за период с 2017 по 2018 год на 27 процентов.

Процедура получения статуса одобренного инвестпроекта очень прозрачна. Максимальное время, требуемое на присвоение инвестпроекту статуса одобренного, составляет 2,5 месяца с момента направления документов. За это время пакет документов проходит комплексную проверку на соответствие установленным требованиям и согласование с отраслевым органом исполнительной власти.

Инновационный центр «Аквариум», открывшийся в Краснодаре, станет площадкой для реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства Фото: bezformata.com

— Ежегодно на Кубани десятки тысяч бизнесменов бесплатно получают информационно-консультационные и иные услуги, проходят обучение и т. п. Расскажите о нефинансовых мерах поддержки предпринимателей.

— Важным шагом в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства в нашем регионе стало открытие инновационного центра «Аквариум» в Краснодаре, не имеющего аналогов в стране. На территории площадью 3,9 тыс. кв. метров мы создали рабочее пространство для инновационных предприятий, стартапов и компаний, которые реализуют высокотехнологичные проекты. Центр объединит все элементы, необходимые для запуска новых инновационных проектов, и станет дополнительной площадкой для реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В здании есть смарт-офисы, лектории, переговорные комнаты и конференц-залы, отделения МФЦ, а также бесплатный коворкинг и площадки для проведения мероприятий. Кроме того, компании, занимающиеся выпуском инновационных изделий, могут воспользоваться специальной лабораторией для производства макетов, прототипов и опытных образцов на всех этапах — от компьютерного проектирования до изготовления продукции. Также в «Аквариуме» мы объединили под единым брендом «Мой бизнес» все организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства на Кубани.

— Каковы планы по привлечению инвестиций в 2021 году? Появятся ли новые меры поддержки или будут совершенствоваться и развиваться старые?

— В экономику края в 2021 году планируется привлечь около 480 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Основная доля проектов, которые запланировано завершить, приходится на сферу отрасли АПК и транспортно-логистический комплекс.

В текущем году мы продолжим работу по совершенствованию существующих механизмов господдержки и введению новых для улучшения инвестиционной деятельности предприятий. Сегодня в регионе действуют порядка пятидесяти мер господдержки, которые включают в себя предоставление бизнесу субсидий, грантов, займов, льгот, гарантий, информационно-консультационных услуг. Ежегодно Краснодарский край тратит на финансовые меры господдержки, в том числе косвенные, порядка 25 млрд рублей.

Цифры Более пятидесяти одобренных стратегических инвестиционных проектов реализуется на сегодняшний день в крае. Инвесторам предоставляются налоговые льготы на срок до семи лет. Более 900 млн рублей — на эту сумму планируется предоставить налоговые льготы инвесторам на Кубани в 2021 году. Большая часть из них, около девяноста процентов,— льготы по налогу на имущество, остальное — по налогу на прибыль организаций. 155 соглашений о реализации инвестиционных проектов было заключено на Кубани в 2020 году. Общая сумма инвестиций достигнет 57 млрд рублей. 25 млрд рублей ежегодно тратит Краснодарский край на финансовые меры господдержки, в том числе косвенные.

В этом году мы уже запустили и планируем запустить несколько новых мер. Это субсидирование затрат инвесторов на инфраструктуру и процентных ставок по кредитам, соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Сегодня в крае создана и постоянно актуализируется Единая система инвестиционных предложений, она размещена в открытом доступе на официальном инвестиционном портале Кубани (investkuban.ru) и включает базу данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам, а также реестр инвестиционных проектов. Сейчас в ней содержится 347 инвестиционных предложений. Эта база используется при подготовке презентационных материалов, которые предоставляются потенциальным инвесторам.

Беседовал Андрей Ульченко