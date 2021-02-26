Тюремщик остался на свободе

В Прикамье вынесен приговор в отношении экс-заместителя начальника колонии строгого режима №9 Сергея Пантелеева. За превышение полномочий и халатность, которая привела к беспорядкам в ИК, он получил штраф 120 тыс. руб. Фигурантом дела он стал после скандального видео, где двое заключенных сексуально унижают другого. Как установили следствие и суд, после инцидента господин Пантелеев дал незаконное указание поместить пострадавшего в психиатрическое отделение ведомственной больницы. Произошедшее привело к беспорядкам в колонии, в ходе которых были избиты осужденные, которые сотрудничают с администрацией. В итоге они стали потерпевшими по делу о дезорганизации работы колонии.



Соликамский городской суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника по безопасности и оперативной работе ФКУ ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю Сергея Пантелеева. Как рассказали “Ъ-Прикамье” в пресс-службе суда, господин Пантелеев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ. В результате за совершение первого преступления ему был назначен штраф 60 тыс. руб., за второе — 80 тыс. руб. Путем частичного сложения наказаний окончательная сумма штрафа составила 120 тыс. руб.

Напомним, Сергей Пантелеев стал фигурантом возбужденного в СУ СКР по Пермскому краю уголовного дела в 2019 году. Расследование началось после того, как в СМИ появилась информация о совершаемых в ИК-9 преступлениях. В частности, о том, что двое заключенных, Лопаткин и Заякин, избили третьего и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Как выяснило следствие, после этого Лопаткин рассказал Пантелееву, что потерпевший Сергеев имеет суицидальные наклонности. Замначальника по безопасности и оперработе, превышая свои полномочия, распорядился поместить пострадавшего в психиатрический стационар при исправительном учреждении. При этом медицинского заключения о необходимости таких мер у него не было.

О произошедшем стало известно другим заключенным, которые устроили в колонии массовые беспорядки. В ходе них был нанесен ущерб имуществу учреждения и избиты больше 20 заключенных, которых остальные считали активистами, сотрудничающими с администрацией ИК-9. Эти события, по версии СУ СКР по Пермскому краю, стали следствием халатности со стороны господина Пантелеева.

Стоит отметить, что авторы портала Gulagu.net, который опубликовал видео издевательств над заключенным Сергеевым, считают, что в ИК-9 существовала целая система насилия над зеками, которая поощрялась администрацией колонии. В частности, активисты вымогали у других заключенных денежные средства. А в случае отказа или отсутствия возможности заплатить применяли физическую силу. Деньги, как правило, перечислялись через Qiwi-кошельки или платежные системы банков. Так, «Новая газета» со слов бывших осужденных сообщала, что каждый из пяти локальных участков колонии должен был сдавать ежемесячно по 50 тыс. руб. Заключенных также принуждали приобретать вещи по завышенной цене, в том числе и запрещенные сотовые телефоны. Часть из них покупала для нужд колонии оргтехнику.

В итоге, как следует из открытых источников, из сотрудников ИК-9 к уголовной ответственности был привлечен только Сергей Пантелеев. Свою вину он признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке. Согласно УПК, в этом случае размер наказания не может быть больше двух третей от максимальной санкции, предусмотренной инкриминируемой статьей. При этом суд отказал в удовлетворении иска потерпевших к господину Пантелееву о компенсации морального вреда. По информации собеседников “Ъ-Прикамье”, это связано с тем, что в данном случае указанные требования должны предъявляться к работодателю осужденного, то есть к ГУФСИН по Пермскому краю.

Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю готовится к окончанию дело по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), которое было возбуждено после беспорядков в ИК-9. По данным “Ъ-Прикамье”, потерпевшими по нему проходят в том числе и издевавшиеся над Сергеевым Лопаткин и Заякин, которых избили другие заключенные.

Дмитрий Астахов