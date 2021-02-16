Время льгот не ипотекло

Темпы выдачи льготной ипотеки снижаются. В январе-феврале 2021 года объем вернулся к показателям начала прошлого лета. За пять недель предоставлено кредитов на сумму менее 130 млрд руб., для полного использования лимита программы предстоит в следующие четыре месяца выдавать в полтора раза больше. Эксперты считают, что банки смогут набрать необходимый темп. К тому же растет вероятность продления программы в отдельных регионах страны.

С начала 2021 года объем заключенных договоров по льготной ипотеке под 6,5% составил 128,5 млрд руб., свидетельствуют данные сайта оператора этой программы — института развития АО «Дом.РФ». Всего к настоящему моменту выдано 379,4 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб. При этом средний чек с начала выдачи программы вырос с 2,5 млн руб. до 3,3 млн руб.

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в конце апреля 2020 года и действует до 1 июля 2021 года. Изначально объем субсидирования был установлен на уровне 740 млрд руб., затем на фоне высокого спроса увеличен до 900 млрд руб., а в конце прошлого года — до 1,85 трлн руб. В первой пятерке банков по объему выдач, по данным на 11 февраля 2021 года: Сбербанк (526 млрд руб.), ВТБ (221 млрд руб.), Альфа-банк (57 млрд руб.), Промсвязьбанк (44 млрд руб.), «ФК Открытие» (42 млрд руб.).

До окончания программы остается чуть больше четырех месяцев, однако неиспользованного лимита осталось на сумму около 740 млрд руб. Для того чтобы его израсходовать, придется увеличить темпы выдачи в полтора раза, т. е. до значений осени прошлого года (около 40 млрд руб. в неделю). В банках “Ъ” ранее указывали, что запрашивали объемы с определенным запасом. «Кредиторам устанавливались лимиты на выдачу исходя из их собственных прогнозов о востребованности программы»,— пояснили в АО «Дом.РФ». Там “Ъ” указали, что регулярно взаимодействуют с участниками программы по вопросам исполнения лимитов, осуществляют контроль «и, в случае наличия признаков потенциального неосвоения отдельным кредитором выделенных средств, высвободившийся остаток передается банкам, которые показывают более высокие темпы выдачи».

Ранее опережающий инфляцию рост цен на недвижимость нивелировал позитивный эффект от льготной программы, что привело к торможению выдачи льготной ипотеки в конце прошлого года (см. “Ъ” от 13 января).

На прошлой неделе гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко указывал, что в десятке городов цены на новостройки увеличились до 20%. В то же время банки видят спрос на льготную ипотеку и, по их оценкам, он остается стабильным, поэтому, скорее всего, они смогут ускориться в выдаче кредитов до окончания программы. «Интерес к льготной ипотеке — стабильный, в наших выдачах она занимает 15–17%»,— заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. В Сбербанке и ВТБ ранее указывали, что доля выдач по льготной ипотеке превышает 20%. При этом в нынешних условиях, по словам господина Спивакова, «часть спроса переориентируется на вторичный рынок в силу увеличения стоимости жилья на первичном рынке и с сужением выбора».

Впрочем, вопрос невостребованных лимитов может решиться в условиях продления льготной ипотеки дальше 1 июля. Ряд сторон, в частности, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступают за ее продление в отдельных регионах. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале подчеркивала, что программу «нужно постепенно сворачивать», но можно «оставить для тех регионов, где недостаточно предложения жилья, либо где спрос населения восстановился».

Однако длительное продление программы будет увеличивать риски. Как отмечает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин, данная программа не является антикризисной, какой ее позиционируют власти и банки, она скорее сама может спровоцировать кризис, поскольку мотивирует россиян расходовать свою «подушку безопасности» на ипотечные кредиты. «Для самих же банков это может стать проблемой в долгосрочной перспективе, которая обернется ростом просрочки»,— считает он.

Ольга Шерункова