С 1 марта в Ленобласти снимается часть коронавирусных ограничений

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о послаблении эпидемиологических ограничений в регионе. Теперь кафе и рестораны в «красной» зоне смогут работать без временных ограничений.

Об этом сообщил телеканал «78». Согласно постановлению, Всеволожский и Сланцевский районы из «красной» зоны переводятся в «желтую». Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы переводятся из «желтой» в «зеленую» зону. В «красных» зонах ресторанам и кафе станет возможно работать по любому графику, также в этих зонах разрешены массовые мероприятия – до 300 человек на открытом воздухе и не более человека на 4 кв. метра в помещении при заполняемости зала не более 50%.

Ранее “Ъ-СПб” писал о снятии всех коронавирусных ограничений в «зеленых» зонах Ленобласти.