Бывший начальник управления капстроительства края предстанет перед судом

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского и директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова. Об этом сообщают сайты надзорного органа и СУ СКР по Пермскому краю. В зависимости роли каждого указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями руководителем коммерческой организации. По версии следствия, Дмитрий Левинский дал незаконное указание господину Жигунову снести гаражные боксы на участках, выделенных под строительство нового здания театра оперы и балета. В результате было снесено не менее 117 гаражей, принадлежавших местным жителям, а также здания бойлерной и котельной. Общая сумма ущерба составляет более 47 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», господа Левинский и Жигунов признали свою вину и просят рассмотреть их уголовное дело в особом порядке.