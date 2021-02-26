Экс-следователей ФСБ осудили за вымогательство у экс-главы издательства «Известия»

Бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима. Их признали виновными в вымогательстве биткойнов на $1 млн у экс-главы ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова — они расследовали его дело. Сам экс-руководитель издательства был приговорен к 6 годам.

«Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима»,— огласил судья (цитата по ТАСС).

Кроме того, суд постановил конфисковать полученные экс-следователями более 4 биткойнов (по нынешнему курсу — больше 14 млн руб.). Сергея Белоусова лишили звания майора юстиции запаса, а Алексея Колобова — капитана юстиции запаса. В срок отбытия наказания зачли срок ареста.

Гособвинение требовало приговорить обвиняемых к 13 и 10 годам лишения свободы. Следователи вели уголовное дело Эраста Галумова и, по версии СКР, вымогали у него деньги за непривлечение сына к ответственности и за условный срок. Экс-глава издательства ранее был приговорен к шести годам колонии за хищение 50 млн руб. при заключении инвестиционного контракта.

Подробнее о деле экс-следователей — в материале “Ъ” «Следователям ФСБ запросили много, но без штрафа».