В Ульяновской области вакцинировали от COVID-19 более 30 тыс. человек

По данным регионального минздрава, в Ульяновской области по состоянию на 26 февраля привиты от COVID-19 30501 человек. Это 2,48% от численности населения региона. По России этот показатель (по последним данным, от 10 февраля) составляет 2,67%.

Из всех привитых жителей региона 6132 человека уже полностью завершили вакцинацию (привиты двумя компонентами вакцины). Из привитых 8446 человек – люди старше 60 лет, 2571 – люди с хроническими заболеваниями. Всего записавшихся на вакцинацию – 21382 человека, из них 2337 человек – через сайт госуслуг, 4173 – через специальный телефон 122, 14872 – это самообращения в поликлиники. Большая часть жителей региона (более 9 тыс. человек) прошли прививки через предприятия, или в ФАПах на селе, где не требовалась предварительная запись.

Как пояснили “Ъ-Волга” в региональном минздраве, на сегодня в листе ожидания прививки практически никого нет, большинству прививку делают почти сразу после прохождения необходимых осмотров. В то же время в минздраве признают, что «та вакцина, что была поставлена ранее, израсходована практически под чистую, сейчас поступило еще 3200 доз вакцины». Всего общая поставка составила 33692 дозы, в ближайшие дни должно поступить еще 2100 доз.

Андрей Васильев, Ульяновск