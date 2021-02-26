Алексей Прокопенко: «Логистический комплекс ROMEX — это больше, чем просто склад» В Новороссийске планируют строительство мультитемпературного склада площадью 22 тыс. кв. м

Девелопер «Ромекс-Кубань» в первом квартале 2022 года планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь логистического комплекса в Новороссийске. Это один из самых амбициозных проектов в сфере складской недвижимости на черноморском побережье региона. В перспективе комплекс не только позволит удовлетворить потребность портового города в дефицитных складских мощностях класса А, но и в значительной мере поможет реализовать транзитный и экспортный потенциал всего Краснодарского края.

Компания «Ромекс-Кубань» (входит в ГК «Ромекс») объявила о готовности начать работы по строительству логистического комплекса в Новороссийске. Речь идет о складских площадях с различными температурными характеристиками. Объекты разместятся на площади 22 тыс. кв. м.

Общая площадь всего логистического комплекса ROMEX составит около 90 тыс. кв. м, грузооборот ожидается на уровне 9 млн т в год, объем инвестиций составляет порядка 6 млрд руб.

В три этапа

Строительство логистического комплекса ROMEX стартовало в 2019 году. Объект расположился в восточной части Новороссийска, на участке в 27 га. Реализацию проекта разделили на три этапа. Первая очередь была завершена в сентябре 2020 года. В рамках этого этапа был создан хаб build-to-rent площадью 18 тыс. кв. м для компании Х5 Retail Group.

Проектирование второй очереди стартовало в марте 2020 года. Данный этап включает в себя строительство контейнерной площадки на 2000 TEU (ввод эксплуатацию запланирован в первом квартале 2021 года) и возведение мультитемпературного склада площадью около 22 тыс. кв. м.

Участники рынка отмечают главное преимущество проекта: концентрацию на одной площадке всех видов логистических услуг, включая государственные сервисы в сфере ВЭД, контейнерные сервисы, обработку экспортно-импортных грузов.

Благодаря разным температурным режимам складские площади позволят принимать как плодоовощную продукцию и продукты питания, так и товары народного потребления: одежду, обувь, бытовую технику, строительные материалы, комплектующие для автомобилей, посуду, мебель и товары для дома.

Кроме того, в планах компании «Ромекс-Кубань» реализовать третью очередь — «сухой» склад площадью около 30 тыс. кв. м.

Полностью завершить строительство логистического комплекса ROMEX намерены в 2023 году.

Логистика под ключ

Широкий спектр услуг и ответственное хранение стали ключевыми требованиями при создании логистического комплекса ROMEX.

Клиентам предлагаются складские мощности А-класса, весь спектр погрузочно-разгрузочных операций, организация автоперевозок, сортировка и калибровка продукции, мойка, услуги по сертификации и оформлению сопроводительной документации для транспорта и пр. Кроме того, предусмотрены парковки под легковой и грузовой транспорт, создание зоны таможенного контроля и возможность осуществлять на месте санитарный и ветеринарный контроль.

По словам президента ГК «Ромекс» Алексея Прокопенко, логистический комплекс ROMEX обеспечивает благоприятные условия для ведения самых разных направлений бизнеса: экспортно-импортных поставок от продуктов питания до товаров широкого потребления.

Глава компании также отмечает, что помимо решения бизнес-задач у логистического комплекса есть «побочный» мультипликативный социально-экономический эффект, предусматривающий создание новых рабочих мест и налоговые отчисления в местный бюджет.

В центре транспортного узла

Одним из ключевых показателей эффективной работы и преимуществом складского комплекса является обеспеченность необходимой транспортной инфраструктурой. Территория логистического комплекса полностью отвечает этим требованиям, так как Новороссийск является значимым транспортным узлом. Здесь есть развитая транспортная сеть из железной и автомобильной дороги и, конечно, Новороссийский морской торговый порт. В будущем в городе намерены реализовать ряд дорожных проектов, направленных на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

«Логистический комплекс ROMEX — это больше, чем просто склад, это площадка, способная удовлетворить потребности самых крупных российских и международных компаний, в том числе полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры»,— говорит Алексей Прокопенко.

По оценке экспертов, проект компании «Ромекс-Кубань» не только решит проблему дефицита складских мощностей А-класса в Новороссийске, но и поспособствует повышению коммерческой скорости товародвижения, качества и скорости перевозок, что положительным образом отразится на реализации транзитного и экспортного потенциала всего Краснодарского края.

ГК «Ромекс» работает на рынке строительства, управления и инвестиций 23 года. Предприятия холдинга реализуют проекты в сфере коммерческой и жилой недвижимости на территории России. Один из принципов компании — следить за трендами и развитием технологий, применять в проектах успешный международный опыт. В портфеле компании около 40 проектов общей площадью 1,3 млн кв. м в области коммерческой, индустриальной и жилой недвижимости в восьми регионах России. В 2020 году «Ромекс-Кубань» возглавила список лучших организаций строительного комплекса Краснодарского края по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2019 год, получивших наивысшие оценки по сумме показателей, объем выручки которых составил свыше 1 млрд руб. (конкурс учрежден департаментом строительства Краснодарского края).

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