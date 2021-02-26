Режим самоизоляции в Тюменской области продлили до 28 марта

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 28 марта, сообщили в региональном оперштабе. Также в регионе сохраняется обязательный масочный режим.

«Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей», — отметил губернатор.

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 31 137 случаев коронавируса, более 29 тыс. человек выздоровели, 284 пациента скончались.