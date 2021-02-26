«Локация будет способствовать активному развитию российского фотоискусства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чему посвящена первая экспозиция галереи «Гербарий».

В пространстве бывшей типографии издательства «Правда» открывается новая галерея PennLab Gallery. Само по себе открытие нового выставочного пространства в наше неоднозначное время — событие неординарное. Здесь еще важна экспозиционная направленность новой институции. По словам учредителя Михаила Краснова и Николая Дмитриева, она будет способствовать формированию и активному развитию российского рынка фотоискусства — это будет фотогалерея.

Я очень рад, потому что в последние годы фотопроекты исключительно закрывались или переезжали на новые места. А здесь открывается пространство, ставшее закономерным этапом развития фотоцентра «ФотоПро», который на сегодняшний день располагает уникальной по техническому оснащению лабораторией.

Николай Дмитриев говорит о том, что фотографией они с партнером занимаются с 1990 годов и стремятся в том числе поддерживать творчество молодых фотографов, выводить их на рынок. А Михаил Краснов рассказывает о личных мотивах создания галереи PennLab. Она названа так в честь его прадеда Юделя Пэна, основателя первой школы рисования и живописи в Витебске, который открыл дорогу в жизнь массе талантливых молодых художников, в том числе Марку Шагалу.

Фото: PENNLAB Gallery

«Фамилия эта для меня значащая. Я, уже когда повзрослел, узнал историю Юделя Пэна, еще позже я узнал, что из его школы вышел Марк Шагал. Как-то наблюдая все, что происходит в Москве, пришло в голову, что это как раз тот самый случай, когда старая фамилия может получить новое звучание и остаться в памяти людей. И сама эта история о том, что был такой человек, подвижник в Витебске, который начал обучать еврейских детей художественному ремеслу, когда еще была черта оседлости. Это достойно того, чтобы Юдель Пэн остался на в нашей памяти»,— говорит Краснов.

Учредители обещают проводить не менее шести выставочных проектов в год и экспонировать и молодых художников, и классиков отечественной фотографии XX века. Первая выставка, которой галерея открылась 24 февраля, называется «Гербарий» и показывает около 70 работ 16 авторов. Все они, как считают кураторы проекта, выносят личные темы в публичное поле.