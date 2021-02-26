Объем промышленного экспорта Удмуртии за 2020 год составил $416 млн

По предварительным данным, объем экспорта промышленной продукции Удмуртии за 2020 год составил $416 млн. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на первого-вице премьера Константина Сунцова.

«План регионального проекта "Промышленный экспорт" перевыполнен на 80%. Объем экспорта продукции машиностроения составил $100 млн. По химической отрасли, лесопромышленному комплексу, легкой промышленности и металлургии план перевыполнен в среднем на 60%»,— подчеркнул господин Сунцов.

Отметим, что в 2020 году больше всего поставок промпредприятия Удмуртии совершили в Алжир ($126 млн), Египет ($106 млн), Казахстан ($41 млн), Белоруссию ($28 млн) и Узбекистан ($20 млн). Наибольший прирост показал спецатотранспорт и медицинская аппаратура.