«Кубань Кредит» выстраивает с клиентами прочные партнерские отношения Руководитель Новороссийской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» ООО Игорь Кочубинский рассказал о финансовых результатах 2020 года и банковской поддержке бизнеса в период пандемии

— Игорь Александрович, как вы можете охарактеризовать 2020 год для Новороссийской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит»?

— Минувший год из-за пандемии стал годом испытаний и нестандартных условий работы. Он позволил еще раз проверить прочность партнерских отношений, которые сложились между банком и клиентами, особенно корпоративными, ведь пострадали практически все отрасли бизнеса.

Во время локдауна и в последующий период восстановления экономики «Кубань Кредит» предложил действующим и новым клиентам — юридическим лицам финансирование на индивидуальных условиях. Для частных клиентов был подготовлен ряд решений, включая отсрочки платежей и рефинансирование действующих потребительских кредитов и ипотеки на условиях, которые сегодня одни из лучших на рынке.

— Каких финансовых результатов удалось достичь?

— Новороссийская региональная дирекция третий год подряд признана лучшей в банке. Практически все показатели бизнес-плана значительно перевыполнены, продемонстрированы хорошие результаты по доходам и объему портфеля.

Это стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива дирекции, а также принципу, которому следует каждый сотрудник,— выстраиванию долгосрочных взаимовыгодных связей между банком и клиентом.

— Что было впервые опробовано в сложных условиях, спровоцированных коронавирусной пандемией?

— В период локдауна главной задачей было обеспечить доступность первостепенных банковских продуктов и услуг, соблюдая требования Роспотребнадзора. И «Кубань Кредит» с этой задачей успешно справился — работа не останавливалась ни на день.

Из-за действия ограничительных мер много внимания уделялось развитию онлайн-сервисов. В результате значительно увеличился объем безналичных операций и дистанционных взаимодействий с клиентами. При этом любую услугу можно было получить офлайн, то есть в офисах банка. Естественно, с соблюдением всех мер предосторожности.

В связи с падением доходов, вызванным пандемией, финансовые затруднения сегодня испытывают как частные клиенты, так и корпоративные. Поэтому банк перестал использовать скоринговую модель для принятия решения о кредитовании. Дело в том, что она зачастую не может отразить реальную картину относительно деятельности предприятия или доходов физлиц. Каждая сделка теперь разбирается индивидуально кредитным специалистом и андеррайтером, прежде чем выносится вердикт.

— Как отреагировал на пандемию местный бизнес и какую поддержку он получил от банка?

— К сложностям, к которым привела пандемия, не был готов никто, потому что они не связаны с ситуацией в экономике. Готовых кейсов и инструментов не было, и в условиях неопределенности решения принимались оперативно.

Последствия карантина и антикоронавирусных ограничений ощутили на себе, наверное, все предприниматели, но больше остальных пострадали предприятия курортной сферы, ресторанного и развлекательного бизнеса. Снижение объемов деятельности в этих отраслях отразилось и на экономике региона в целом. В этой связи очень кстати были меры поддержки со стороны государства. Они были инициированы постановлениями Правительства России №422 от 02.04.2020 и №696 от 16.05.2020. «Кубань Кредит» одним из первых на юге России включился в эти мероприятия. Финансовая помощь направлялась на сохранение предприятиями численности коллектива и восстановление деятельности.

Банк также является участником практически всех государственных программ льготного кредитования бизнеса, поэтому предпринимателям доступны «дешевые» займы. К примеру, в рамках программы «Партнер-8,5», которая реализуется совместно с Минэкономразвития РФ, кредиты как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели предоставляются под ставку до 7 процентов годовых на срок до десяти лет. «Кубань Кредит» продолжает кредитование предприятий агропромышленного комплекса по льготным процентным ставкам (не более пяти процентов годовых) в рамках соглашения с Минсельхозом РФ.

«В 2020 году КБ "Кубань Кредит" инвестировал средства в несколько крупных бизнес-проектов в сфере логистики, медицинского обслуживания и курортной сфере. Для некоторых бизнесменов пандемия, наоборот, открыла новые перспективы, и мы тоже помогли им финансированием»

Кроме того, банк предлагал решения в рамках собственных программ: реструктуризацию, кредитные каникулы, новые займы для поддержания или возобновления деятельности. Наши корпоративные клиенты, особенно из числа пострадавших отраслей, этими предложениями воспользовались в полной мере.

При этом некоторые представители бизнеса, несмотря на сложности, не стали сворачивать или приостанавливать свои планы по развитию. Так, в 2020 году КБ «Кубань Кредит» инвестировал средства в несколько крупных бизнес-проектов в сфере логистики, медицинского обслуживания и курортной сфере. Для некоторых бизнесменов пандемия, наоборот, открыла новые перспективы, и мы тоже помогли им финансированием.

Как итог количество предоставленных банком в 2020 году кредитов бизнесу превысило показатели 2019 года.

— Какие секторы экономики представлены в корпоративном кредитном портфеле дирекции?

— Банк финансирует практически все направления бизнеса, не делая упор на отдельные отрасли. Двадцать восемь процентов кредитного портфеля составляют кредиты предприятиям курортной сферы, 21 процент — строительство, 15 процентов — оптовая торговля, 12 процентов — транспорт, 11 процентов — сельское хозяйство. Еще 13 процентов представлено другими сферами.

— Какие бизнес-проекты были реализованы или реализуются при финансировании банка?

— В 2020 году благодаря поддержке КБ «Кубань Кредит» стартовало несколько крупных проектов. Это строительство склада площадью восемь тысяч квадратных метров, винного завода с нуля мощностью 1,3 млн бутылок в год, современного спа-комплекса и медицинского центра, оснащенного новейшей диагностической и лечебной аппаратурой.

«Кубань Кредит» продолжил активно финансировать корпоративным клиентам строительство офисов, приобретение автотранспорта, недвижимости и земельных участков, закладку виноградников и многое другое.

Столь значительный объем инвестирования достигнут за счет более выгодных и привлекательных условий, которые банк в индивидуальном порядке предлагает юридическим лицам, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

— Какое розничное направление было наиболее востребовано?

— 2020 год стал поворотным в плане развития дистанционных каналов предоставления банковских услуг и продуктов частным клиентам. Пандемия придала ускорение цифровизации и значительно повысила спрос на онлайн-операции. Чаще всего клиенты с помощью сервиса «Кубань Кредит Онлайн» и мобильного приложения оплачивали коммунальные услуги, открывали депозиты, совершали валютно-обменные операции. Очень были востребованы денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Если говорить о розничном кредитовании, то, несомненно, главным его драйвером стала ипотека. В апреле 2020 года «Кубань Кредит» разработал собственную программу «Льготная ипотека 6%» в рамках государственных мер поддержки строительной отрасли страны. ЦИАН признал ее одним из самых привлекательных ипотечных предложений среди российских банков.

Большим спросом у частных клиентов также пользовались программы «Ипотека по-семейному» со ставкой 4,7 процента годовых и абсолютно уникальные — «Квартира для студента» и «Квартира для пенсионеров».

Очевидное преимущество банка относительно ипотечного кредитования — это давние партнерские отношения с крупнейшим объединением застройщиков юга — компанией «ВКБ-Новостройки». Сотрудничество позволяет нам формировать для клиентов интересные предложения с учетом стоимости квадратного метра приобретаемого жилья и индивидуальной процентной ставки по ипотеке.

— Какие задачи стоят перед дирекцией на 2021 год?

— Мы планируем дальнейший рост активной клиентской базы, увеличение кредитного и депозитного портфелей. Реализовать планы поможет внедрение новых сервисов для клиентов, специальные программы кредитования и индивидуальные условия сотрудничества.

Благодаря проводимой КБ «Кубань Кредит» финансовой политике развивается экономика южных регионов, а вместе с развитием экономики растет и благосостояние жителей ЮФО.

Генеральная лицензия Банка России №?2518