Волгоградские полицейские пресекли незаконный оборот крупной партии героина

В Волгограде следственное управление ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Москвы и двоих граждан Таджикистана по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков). Об этом сообщили в областном УМВД.

Как уточнили в ведомстве, в феврале на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области инспекторы остановили автомобиль такси, которым управлял москвич. В ходе досмотра машины полицейские обнаружили тайник, в котором находился пакет с героином, общей массой почти 500 г. Мужчину задержали. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности получателей незаконного груза, которыми оказались двое граждан Таджикистана.

По ходатайству следователя всех троих фигурантов уголовного дела заключили под стражу. За данные деяния предусматривается ответственность до 20 лет лишения свободы.

Мария Шахрай