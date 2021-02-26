На изыскательские работы по реконструкции оружейного завода в Ижевске выделили около 29 млн рублей

Власти Удмуртии выделили порядка 26-29 млн руб. на изыскательские работы по реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на презентации итогов работы Центра территориального развития региона.

«Главный этап — это изыскательские работы, которые ответят на главный вопрос, можно реконструировать или уже нет. Надеюсь, что ответ будет позитивный. Минстрою поручаю в кратчайшие сроки организовать конкурсные процедуры. Мы выделили средства — это порядка 26-29 млн руб. — на очень важный этап чтобы в этом году мы его прошли. А дальше, если будет положительный результат, то будем переходить к разработке проектно-сметной документации. Предварительные договоренности с министром культуры РФ у нас есть. Она понимает, что это ключевой объект для Удмуртии, и я надеюсь, что нас поддержат. Помимо этого, мы сейчас ищем источник финансирования, чтобы законсервировать этот объект. Накрыть кровлю, чтобы не протекало»,— отметил господин Бречалов.

Ранее сообщалось, что реконструкция главного корпуса оружейного завода в Ижевске может занять три-четыре года. Стоимость работ составит около 30-40 млн рублей.