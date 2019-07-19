Реконструкция главного корпуса оружейного завода в Ижевске может занять три-четыре года

Около трех-четырех лет может занять реконструкция главного корпуса оружейного завода в Ижевске, если изыскательские работы дадут положительный результат, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, изыскательские работы должны начаться в ближайшие две недели и займут четыре-пять месяцев, после чего планируется перейти к формированию проектно-сметной документации, пишет «Интерфакс». Стоимость этих работ составит около 30-40 млн рублей и в финансировании примет участие «партнер», которого он пока не стал называть. Господин Бречалов напомнил, что власти Удмуртии рассчитывают на включение работ по реконструкции здания в одну из федеральных целевых программ.

Ранее власти Удмуртии сообщали, что разрабатывают несколько проектов восстановления здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, окончательный вариант будет определен до 2022 года. В начале июля глава региона называл стоимость реконструкции главного корпуса в диапазоне он 2,5 до 4 млрд рублей.

Строительство главного корпуса было начато в 1808 году по проекту архитектора Семена Дудина и в целом завершено в 1815 году. В последние годы здание не используется. 3 июля 2018 года в башне произошел пожар, из-за которого обрушился шпиль.