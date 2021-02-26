Режим чрезвычайной ситуации ввели в Канавинском районе после взрыва газа

На территории Канавинского района ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в пристройке к жилому многоквартирному дому на Мещерском бульваре. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

«Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов №№1, 2 и 3 дома№3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин»,— говорится в сообщении.

Взрыв произошел утром 26 февраля. В результате происшествия пострадали трое человек. Разрушилось здание кафе «Самурай». Собственник суши-бара Александр Ильин сообщил, что в ресторане не было газа: «Мы являемся пострадавшими. Слава богу, мы спасли девочку, которая была в кафе – она родилась в рубашке». Отмечается, что жилой дом тоже не был газифицирован.

Анастасия Еремина