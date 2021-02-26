На энергоблоке № 6 ЛАЭС завершаются пусковые операции

Пусковые операции завершаются на энергоблоке № 6 Ленинградской атомной станции. Как сообщили в пресс-службе станции, энергоблок ВВЭР-1200 отработает 15 суток в рамках заключительного этапа опытно-промышленной эксплуатации, который длится более трех месяцев.

После комплексных опробований энергоблока на 100% мощности он будет готов к сдаче в эксплуатацию весной текущего года.

В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся 3-й и 5-й энергоблоки. Блоки № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации, № 4 – в плановом ремонте, № 6 – на этапе опытно-промышленной эксплуатации.