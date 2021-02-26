ВТБ: туристы потратили в февральские праздники в Сибири втрое больше, чем годом ранее

Траты россиян на путешествия и развлечения в основных туристических регионах Сибири в праздничные февральские выходные выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба ВТБ в пятницу. Согласно статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, за три дня туристы потратили на Байкале, в Белокурихе, в Шерегеше и курортной зоне Республики Алтай 58 млн руб.

Большая часть трат (53 млн руб.) была сделана на Байкале: примерно половину суммы туристы потратили на заведения общепита, 14,5 млн руб. — на гостиницы, 15 млн руб. — на авиаперелеты и туры. Траты путешественников, приехавших в Республику Алтай, увеличились до 3,4 млн руб., из которых более 2 млн руб. пришлись на рестораны и кафе.

В целом траты россиян на путешествия и развлечения в главных туристических локациях в февральские праздники выросли вдвое к аналогичному периоду прошлого года и достигли 7 млрд руб.

Дарья Решетникова