Санкт-Петербург вошел в ТОП-5 городов с самым удобным общественным транспортом

Российские путешественники оценили Петербург как город с удобными общественным транспортом и такси. В общем рейтинге он занял четвертую строчку.

Такие данные приводят «РИА Новости» со ссылкой на онлайн-опрос сервиса OneTwoTrip. Всего в голосовании приняло участие 4200 пользователей сервиса. Первое место рейтинга заняла Москва с 21% проголосовавших, на втором месте оказалась Прага с 6,4%, Амстердам — на третьем с 5,6%. Петербург стал четвертым с 5,2%. Также в рейтинг попали Берлин, Токио, Стамбул, Барселона и Сочи.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербург вошел в рейтинг городов с самыми лучшими объектами размещения.