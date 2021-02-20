Санкт-Петербург вошел в рейтинг лучших апартаментов и гостиниц

В рейтинге объектов размещения, составленном компанией OneTwoTrip на основе опроса на своем сайте, Санкт-Петербург занял четвертое место. Об этом рассказали «РИА Новости».

Всего в опросе приняли участие четыре тысячи пользователей. Первое место опрошенные отдали Праге — за столицу Чехии проголосовало 7%. Второе и третье место заняли Сочи (5,5%) и Дубай (5,2%), а Петербург расположился на четвертой строчке рейтинга с 4,9% проголосовавших, обойдя Барселону и Париж.

Из других российских городов опрошенные отметили Москву, Казань и Калининград.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург стал третьим по популярности туристическим маршрутом на 8 марта.