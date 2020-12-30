Эти песенки спеты

Российская популярная музыка в 2020 году была устремлена одновременно в прошлое и в будущее. Ее развитие стимулировала пандемия COVID-19. Всем оказавшимся взаперти, и прежде всего отправленным на удаленку школьникам, ничего не оставалось, как потреблять новый поп-продукт, обрушившийся на нас в беспрецедентных количествах. О его качествах рассказывает Борис Барабанов.

Обративший на себя внимание в начале года сервис коротких видео TikTok стал самым большим драйвером роста для цифровых платформ и популярной музыки в целом. TikTok принес новые форматы — короткие клипы и состоящие из них вирусные «челленджи», в роликах которых пользователи повторяют мимику и движения из известных видео. Сервис оказал влияние и на традиционные музыкальные видео. Артисты стали придумывать для своих клипов примитивную хореографию или просто наборы движений, которые легко могут воспроизвести обычные пользователи. Скажем, самый скандальный клип года «Boom Boom» Светланы Лободы с самого начала задуман так, чтобы позы и па из него повторяли в TikTok.

Другой инструмент влияния TikTok на музыкальный рынок — быстрое формирование так называемых домов, в которых тиктокеры живут и занимаются творчеством под одной крышей. На первый взгляд это похоже на «Дом-2», однако в новом реалити-шоу персонажи что-то создают, а не просто треплются. К музыке, которую они производят на свет, можно относиться как угодно. Зато жители TikTok-домов точно выглядят симпатичнее и здоровее, нежели бесконечно выяснявшие отношения участники недавно закрывшегося «Дома-2» или до одури любующиеся собой звезды предыдущего модного пристанища — Instagram. Лицом новой субкультуры стал Даня Милохин — 18-летний сирота из Анапы, осенью 2020 года зарабатывавший 2 млн рублей в месяц.

Огромное количество песен, записанных звездами TikTok, заставило потесниться в чартах даже исполнителей «кальян-рэпа».

Что уж говорить о представителях традиционной поп-музыки — вся музыка в 2020-м стала «тиктоком». Если артист претендовал на хорошую позицию на музыкальном рынке и не прилагал усилий для того, чтобы закрепиться в TikTok, значит, в этом году он недостаточно хорошо делал свою работу.

В июне появилась песня «Хавчик», записанная Даней Милохиным, Джиганом и Тимати. В комментариях к ней велись нешуточные споры о том, кто кому больше нужен — Тимати Милохину или Милохин рэперам старшего поколения. Судя по тому, что позже летом Тимати покинул созданную им компанию Black Star, он давно искал новые пути самовыражения.

В сентябре Даня Милохин выпустил совместную песню с Николаем Басковым — «Дико тусим». Проще всего было расценить это как еще одну попытку звезды старой школы проехаться верхом на новой моде. Но, похоже, здесь все наоборот: скоро Даня Милохин обнаружился в списке участников традиционной «Песни года», а канал «Муз-ТВ» объявил о том, что тиктокер влился в ряды его ведущих. И если в начале 2020 года казалось, что звезды TikTok создали свой шоу-бизнес, нигде не пересекающийся с неповоротливой телевизионной поп-машиной, то сейчас очевидно, что говорить о полностью независимой новой эстраде все-таки рано.

Здесь стоит отметить, что при всей кажущейся актуальности поп-музыки, которую создают ее новые герои в России, они без сомнений опираются на мелодии 1990-х и даже 1980-х годов. Например, в песнях суперпопулярного Niletto, чей клип на песню «Любимка» набрал 213 млн просмотров в интернете, или дуэта Dabro, подарившего нам хит «Юность», слышны мотивы и приемы группы «Руки вверх!». Исполнитель по имени Dava (Давид Манукян) сделал ставку на дуэты с ветеранами и в итоге заставил маленьких детей распевать «Черный бумер» Сереги. А саунд-продюсер Моргенштерна Slava Marlow (Артем Готлиб) в самой популярной песне 2020 года на российских цифровых платформах «Снова я напиваюсь» откровенно подражает группе «Форум».

Сам Моргенштерн (Алишер Валеев) стал чуть ли не народным артистом и при этом сознательно провоцировал фанатов дерзкими текстами и скандальными интервью.

Шоумен научился зарабатывать на этом миллионы рублей, но еще большим его капиталом стала главная валюта наших дней — внимание.

Именно оно конвертируется сегодня в пусть и усеченные, но концерты, а также в рекламные интеграции, автомобили и дома. Осенью 2020 года практически каждый шаг Моргенштерна становился предметом всеобщего обсуждения. Как в свое время Сергею Шнурову, ему впору было утверждать: «Шоу-бизнес — это я». А значит, вполне можно представить себе пресс-конференцию президента России в 2030 году и Алишера Валеева, задающего вопрос в качестве руководителя какого-нибудь телеканала. Если, конечно, телеканалы в 2030 году еще будут существовать.