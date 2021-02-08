Росреестр нашел посредника

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса» по жалобе Росреестра. Ведомство подозревает компанию в нарушении законодательства из-за рекламы посреднических услуг по подготовке выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эти услуги, по мнению ФАС, может оказывать только сам Росреестр. Но пока законопроект, запрещающий перепродажу выписок из ЕГРН, не принят, бизнес с годовым объемом продаж около 2,5 млрд руб. находится в серой зоне, уточняют эксперты.

“Ъ” обнаружил в базе решений ФАС, что 2 февраля ведомство возбудило дело в отношении «Яндекса». Поисковый сервис компании при запросе «получить выписку из ЕГРН» выдавал ряд ссылок с пометкой «реклама», ведущих на сайты, продающие выписки ЕГРН, следует из определения ФАС о возбуждении дела. Услуги по предоставлению данных из ЕГРН по закону может оказывать только Росреестр, а перепродажа государственных услуг посредниками не предусмотрена, отмечает ФАС. Служба видит в действиях «Яндекса» нарушение закона «О рекламе», по которому компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Дело инициировано по жалобе Росреестра, поданной в ФАС 17 ноября, его рассмотрят 4 марта, после чего будет принято решение о законности действий «Яндекса», уточнили “Ъ” в ведомстве. В Росреестре отметили, что судебная практика подтверждает незаконность оказания услуг по продаже выписок ЕГРН сторонними организациями. Но из-за контекстной рекламы именно таких сервисов ФАС до сих пор дела не возбуждала, признали там. В «Яндексе» отказались от комментариев.

В июле 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, в том числе через сайты-двойники Росреестра. Участники рынка недвижимости опасались, что проект может затронуть такие онлайн-платформы, как ЦИАН, «Авито. Недвижимость» и «Яндекс. Недвижимость», но авторы обещали внести к нему смягчающие поправки (см. “Ъ” от 8 сентября). До второго чтения проект еще не дошел.

Пока не принято регулирование, сайты-двойники Росреестра фактически находятся в серой зоне, говорит собеседник “Ъ” на рынке недвижимости. В марте 2019 года на тот момент глава Росреестра Виктория Абрамченко (сейчас вице-премьер) оценивала рынок перепродажи сведений из ЕГРН в 2,5 млрд руб.

Собеседник, знакомый с ситуацией, объяснял “Ъ”, что существует два вида посреднического бизнеса по предоставлению выписок из ЕГРН. По его словам, одни посредники могут брать данные из общедоступных баз, которые могут быть не актуальны, а вторые — запрашивать выписки официально через Росреестр. В таком случае, по его словам, может привлекаться знакомый человек в ведомстве, который ускоряет рассмотрение заявок.

Сайты-двойники Росреестра уже блокировались Роскомнадзором, но таких случаев было немного, говорит директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Спрос на ресурсы, по его мнению, связан с тем, что «сервис самого Росреестра работает неудовлетворительно». «При этом отдать функцию по подготовке выписок на откуп бизнесу ведомство не готово»,— добавляет эксперт.

Опрошенные “Ъ” юристы разошлись в оценках перспектив дела в отношении «Яндекса». Возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников действительно не предусмотрена законом, а значит, и реклама таких предложений может быть признана нарушением, допускает юрист BGP Litigation Илья Кожевников. В то же время передача легально полученной информации не запрещена, отмечает управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его мнению, если ФАС в отношении «Яндекса» примет решение о нарушении закона «О рекламе», оно вполне может быть оспорено.

Дмитрий Шестоперов, Александра Мерцалова