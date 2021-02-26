Благоустройство без границ

В Приволжском федеральном округе по инициативе Фонда ДОМ.РФ реализован новый подход к комплексному развитию городов: в Саратове на финишную прямую вышел международный конкурс по отбору проектов благоустройства центра города. Из 67 претендентов до финала дошли два консорциума, возглавляемые российской и голландской компаниями. Теперь победителя выберут сами жители на открытом народном голосовании. Этот опыт, открывающий российским муниципалитетам компетенции лучших проектных бюро мира и в то же время учитывающий мнение горожан, может быть тиражирован на Нижегородскую область и другие регионы Приволжья.



Открытый международный конкурс на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий стартовал в Саратове в июле 2020 года по инициативе Фонда ДОМ.РФ, входящий с структуру единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Уникальность нового формата благоустройства муниципалитетов — прежде всего в мировом масштабе, в географии участников: в Саратове заявки на конкурс подали 67 команд из 24 стран. В этом смысле, по словам заместителя генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антона Финогенова, конкурс, вызвавший такой интерес у международного профессионального сообщества архитекторов и урбанистов, стал важным событием не только для Саратова, но и для России в целом.

В то же время конкурс ориентирован на активное участие в будущем города самих жителей. Первый отборочный этап состоялся в конце сентября: оценив портфолио команд, эксперты (оператором конкурса выступает авторитетное столичное КБ «Стрелка») выбрали пять претендентов. Затем разработанные ими концепции были анонимно представлены профессиональному жюри под случайными номерами, без упоминания названия компании-разработчика. «К сегодняшнему дню определены два финалиста — консорциумы под руководством российского бюро Citymakers и нидерландской студии Karres en Brands, чьи проекты были признаны лучшими. Какая концепция в итоге победит и будет предложена для реализации в столице Саратовской области, решат сами жители», — рассказал Антон Финогенов.

Проекты-финалисты уже вынесены на народное голосование на официальном сайте конкурса https://saratov-competition.com. Победитель будет определен 15 марта. Организаторы конкурса призывают жителей города активнее голосовать за наиболее понравившийся им вариант.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин называет конкурс хорошим примером международного сотрудничества, нацеленного на улучшение качества жизни в городах. «Это позволит столице нашего региона войти в число современных городов, ориентированных в своем развитии на поддержку человеческого ресурса», — подчеркивает глава правительства.

Для Фонда ДОМ.РФ это не первый подобный проект. В сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге были объявлены победители международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян», создание которого петербуржцы планировали еще до Великой Отечественной войны. Победу одержал международный консорциум, в состав которого вошли «Студия 44» (Россия, Санкт-Петербург) и архитектурное бюро WEST 8 (Нидерланды, Роттердам). А в целом на конкурс заявились 229 команд из 50 стран мира. В Фонде ДОМ.РФ уверены, что внедрение регулярной практики проведения подобных международных конкурсов с независимым жюри помогает найти лучшие решения по созданию городской среды, а также дает возможность проектировщикам проявить себя в решении сложных задач и поработать в консорциумах с зарубежными коллегами.

Новый конкурс — часть большой работы по развитию региона, которая ведется в Саратовской области по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Валерия Радаева. С их подачи ДОМ.РФ разрабатывает стратегию пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. С осени 2020 года в регионе проводятся исследования социально-экономической сферы областного центра и соседних муниципальных образований. Прорабатываются вопросы распределения жилой застройки, экономическая база территорий, социально-демографическая ситуация и состояние транспортной инфраструктуры. Для изучения общественного мнения и сбора мнений действует онлайн-площадка, которая дает возможность любому желающему прислать предложения по улучшению в сферах жилья, благоустройства, озеленения, транспортной системы, здравоохранения, образования, рынка труда, спорта, культуры и торговли.

По данным ДОМ.РФ, стратегия должна быть готова к середине 2021 года. Она будет предусматривать модернизацию существующих промышленных отраслей, разработку устойчивой и экологичной системы ЖКХ, создание комфортной и привлекательной среды с точки зрения образования, культуры, здоровья, демографии, а также внедрение цифровых технологий в систему управления областью. «Кризис стимулировал переход к новому типу стратегического планирования в нашей стране, поставив вопрос: как обеспечить развитие России в ближайшие пять-семь лет в сложившихся условиях? Это вопрос использования существующих возможностей промышленного и сельскохозяйственного комплексов и шанс поразмышлять над новыми направлениями экономического развития. У Саратовской агломерации здесь есть определенный потенциал», — уверен Антон Финогенов.