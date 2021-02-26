В Роспотребнадзоре Петербурга настаивают на сохранении масочного режима

Отменять масочный режим в Петербурге нельзя, несмотря на снижение уровня заболеваемости. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, в городе длительный сезон простудных заболеваний. Если до конца сезона «мы увидим стойкое поступательное снижение заболеваемости COVID-19, то можно будет говорить об увеличении количества присутствующих на различных мероприятиях»,— цитирует ее слова «Интерфакс». При этом масочный режим будет актуальным надолго.

Напомним, что с 12 февраля в городе до 75% увеличили максимальную заполняемость помещений в учреждениях культуры и спорта, разрешили открыть фуд – корты в торговых комплексах при условии заполняемости на 50%.