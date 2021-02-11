В Петербурге фуд-корты откроются с 12 февраля

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства, разрешив с 12 февраля возобновить работу фуд-кортам и фуд-плейсам.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, работать они будут при условии заполнения не более чем на 50%.

Кроме того, разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (кроме ночных клубов). Смогут открыться аттракционы при неполной заполняемости. До 20 человек увеличивается численность экскурсионных групп, а на спортивные мероприятия пустят до 25 тыс. человек. Остальные ограничения продлены до 10 марта.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Фуд-кортам готовят амнистию».