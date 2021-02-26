Александр Беглов озвучил задачу городских властей выйти на рост бюджета выше инфляции

В текущем году правительство Санкт-Петербурга должно выполнить задачу вывести рост городского бюджета на уровень выше инфляции, заявил губернатор Александр Беглов. Заделы на будущее – повышение бюджетного дохода до 1 трлн рублей. Слова господина Беглова цитирует «Деловой Петербург».

Петербургский губернатор озвучил бюджетные задачи в ходе заседания коллегии регионального управления ФНС. «Я уже говорил, что для комфортного проживания наших жителей нужен 1 трлн рублей. Я уверен, что мы с вами этого результата достигнем уже в 2023 году по темпам развития нашей промышленности и создания условий для бизнеса», - отметил он.

Задачу увеличить доходную часть бюджета Петербурга до 1 трлн рублей Александр Беглов ранее озвучивал еще в должности врио главы города.

Как писал “Ъ-СПб”, в бюджет города за 2020 год поступило более 6,2 млрд рублей от продажи госимущества.