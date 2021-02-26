Скончался детский хирург Геннадий Чепурной

Геннадий Чепурной, профессор кафедры детской хирургии и ортопедии РостГМУ, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба медицинского университета. Как сообщили в пресс-службе управления информационной политики Ростовской области, господин Чепурной умер в ковидном госпитале при ростовской горбольнице №20.

«Геннадий Иванович Чепурной воспитал целую плеяду учеников, которые в настоящее время являются гордостью отечественной медицинской науки. Его профессиональное и человеческое кредо было неизменным — бескорыстное служение и помощь людям»,— говорится в сообщении.

Геннадий Чепурной окончил в 1962 году лечебно-профилактический факультет Ростовского медицинского институт. До 1966 года работал хирургом в ЦРБ Дубовского района. С 1982 года заведовал кафедрой детской хирургии и ортопедии Ростовского медицинского университета. В 2006 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Наталья Шинкарева