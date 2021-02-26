Handelsblatt: власти Германии рассматривают четыре варианта действий в отношении «Северного потока-2»

Немецкая газета Handelsblatt пишет со ссылкой на источники в германских правительственных кругах, что власти ФРГ рассматривают четыре основных варианта действий в отношении трубопровода «Северный поток-2». Германия ведет переговоры с США о перспективах «Северного потока-2», американские власти критикуют проект в том числе за то, что станет орудием давления на Украину, через которую сейчас идут поставки газа в Европу.

Первый вариант, рассматриваемый властями Германии,— использование так называемого механизма отключения, о котором сообщалось и раньше. Речь идет об угрозе перекрытия трубопровода или реальном перекрытии для давления на Россию в том случае, если она попытается в целях воздействия на власти Украины сократить поставки газа через нее.

Второй вариант предусматривает временную остановку строительства «Северного потока-2», чтобы выиграть время на ведение переговоров. В этом случае могут быть выработаны требования к России, выполнение которых необходимо для запуска трубопровода.

В соответствии с третьим вариантом Германия должна выделить инвестиционную помощь Украине, в том числе на развитие там возобновляемой энергетики. Этот пункт, как и первый, объясняется тем, что одним из опасений в связи с «Северным потоком-2» является возможность России давить на Украину после введения в строй нового трубопровода в обход нее. Наконец, четвертый вариант — продолжать строить трубопровод, несмотря на противодействие со стороны США, тем более что строительство идет не слишком быстро.

Яна Рождественская