В Саратовской области откроется 68 центров «Точка роста» в 2021 году

В сельских школах 37 муниципальных районов Саратовской области в 2021 году планируется открытие 68 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

На эти цели предусмотрели 106,7 млн руб. в рамках нацпроекта «Образование». Главным отличием центров 2021 года станет оснащение их оборудованием для практической отработки учебного материала по предметам «Физика», «Химия» и «Биология».

Как отметили в минобразе, за два года в Саратовской области было открыто 107 «Точек роста». В них учащиеся сельских школ обучаются безопасности жизнедеятельности, технологии, математике, информатике по новым методикам с использованием современного оборудования.

Мария Шахрай