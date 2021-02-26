Суд начал банкротство КФХ жены бывшего замглавы Минсельхоза РФ

Арбитражный суда Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства Аллы Громыко, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Задолженность госпожи Громыко перед АО «Россельхозбанк» составляет 575 млн руб., Алла Громыко является женой бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко.

По данным суда, долг Аллы Громыко перед банком возник в связи с договором поручительства по обязательствам ООО «Новые аграрные технологии (НАТ)», который глава КФХ заключила в 2018 году. В июне 2020 года в отношении ООО «Новые аграрные технологии», владельцем которого является Алла Громыко, также началась процедура наблюдения. Учредителями животноводческого проекта НАТ в станице Выселки были Евгений Громыко, его дочь Евгения Нефидова и племянница Александра Ткачева Анастасия Ткачева (Краттли).

Анна Перова, Краснодар