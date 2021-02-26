Шварценеггер может стать гостем Специальной Олимпиады в Казани

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер и российская супермодель Наталья Водянова могут стать гостями всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Об этом в эфире «Мaтч ТВ» заявила президент турнира Ольга Слуцкер.

«Не Шварценеггером единым жива специальная Олимпиада. И Бимон, и Дрогба, и Наталья Водянова. Множество звезд спорта и шоу-бизнеса, которые считают своим долгом поддержать это движение»», — отметила госпожа Слуцкер.

По ее словам, всего ожидается около 2 тыс. приглашенных VIP-гостей. Речь идет об известных спортсменах, общественных деятелях и политиков.

Напомним, Специальная Олимпиада пройдет в Казани в январе следующего года. Участниками станут спортсмены из 107 стран мира.

"Ъ-Казань"