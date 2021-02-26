Замглавы администрации Перми может возглавить краевое министерство ЖКХ

Замглавы администрации Перми Игорь Субботин может возглавить министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. Об этом сообщает телеграм-канал «Три лопаты». Источники “Ъ-Прикамье” также подтверждают эту информацию. Данное назначение может состояться в начале апреля.

Сейчас региональное министерство ЖКХ возглавляет вице-премьер краевого правительства Андрей Кокорев. В случае назначения господина Субботина господин Кокорев перестанет руководить ведомством, но продолжит работу в правительстве в качестве вице-премьера, курирующего ЖКХ. По информации “Ъ-Прикамье”, новым заместителем главы городской администрации может стать депутат Пермской думы, председатель комитета по городскому хозяйству Александр Филиппов. Сам господин Филиппов заявил “Ъ-Прикамье”, что «впервые слышит» о предстоящих кадровых перестановках.

В администрации Перми от комментариев отказались. В пресс-службе краевого министерства ЖКХ и благоустройства заявили, что не обладают информацией о вероятных кадровых назначениях.

Игорь Субботин работает на должности замглавы администрации Перми с конца 2018 года. Ранее он возглавлял Дзержинский район Перми, работал в структурах ОАО «РЖД».