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В Удмуртии выявили 45 нарушений в междугородних автобусах

Сотрудники Госавтоинспеции Удмуртии проверили более 350 международных, межрегиональных и междугородних автобусов. В отношении водителей было возбуждено 45 административных дел, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

«За нарушение требований о проведении предрейсового медицинского осмотра, предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, выпуск на линию технически неисправных транспортных средств к административной ответственности привлечено восемь должностных и два юридических лица»,— отметили в ведомстве.

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