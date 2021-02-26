Ученые сообщили о рекордном замедлении течения Гольфстрим

Европейские ученые обнаружили замедление системы океанических течений в Атлантике (Атлантической меридиональной циркуляции, AMOC), которая существенно влияет на глобальный климат. По их данным, один из главных элементов AMOC — течение Гольфстрим — стало слабее, чем когда-либо за последние тысячу лет, сообщается на сайте Потсдамского института изучения климата.

Ученые решили оценить степень ослабления АМОС в долгосрочной перспективе. Для этого они изучали годовые кольца деревьев, ледяные керны, океанические отложения и кораллы, исторические записи из судовых журналов. Прямые измерения AMOC начались только в 2004 году.

«Результаты показывают, что AMOC была относительно стабильной до конца XIX века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины XX века последовало второе, еще более резкое ослабление»,— сообщил руководитель исследования Стефан Рамсторф. Он пояснил, что Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, которая транспортирует теплую поверхностную воду с экватора на север и холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Это течение перемещает почти 20 млн кубических метров воды в секунду.

По мнению авторов, ослабление связано с изменениями в климатической системе, которые возникли в результате деятельности человека. Дальнейшее ослабление AMOC может ускорить рост уровня моря у берегов США, привести к усилению жары и уменьшению количества осадков летом в Европе и установлению более сурового зимнего климата.