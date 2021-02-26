Столтенберг назвал Россию в числе главных угроз НАТО и ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения являются главными угрозами для Североатлантического альянса и Евросоюза.

«Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе»,— сказал господин Столтенберг перед саммитом лидеров стран ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Он также приветствовал стремление нового президента США Джо Байдена усиливать связь между Европой и США. По словам Йенса Столтенберга, это станет главной темой на встрече лидеров НАТО, которая состоится в Брюсселе позже в этом году.

Ранее в феврале господин Байден заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США вернулись на международную арену и не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России.

Подробнее о заявлении Джо Байдена и реакции на него — в материале “Ъ” «Европа обайденела».