Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа на Мещере Под завалами разрушенного пристроя могут находиться две женщины

После взрыва газа в пристрое в жилому дому на Мещерском бульваре региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидировать очаги возгорания. После этого следователи СК приступят к детальному осмотру места происшествия. Мещерский бульвар перекрыт.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Валерия Синькова, жилой дом, к которому был возведен пристрой, не газифицирован: «На месте работают представители газовой службы, Росгвардии, нашей лаборатории для того, чтобы понять, что случилось. Говорить о том, что взорвался чисто газ, у нас нет пока оснований. Все это будет проверено».

Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС утром 26 февраля. По словам местных жителей, взрыв был слышен в соседних домах по всему кварталу. В результате происшествия разрушенной оказалась секция пристроя, где находился суши-бар. По предварительной информации, в больницу госпитализирован один мужчина — посетитель соседней стоматологической клиники. Еще две женщины могут оставаться под завалами. Одну из них уже обнаружили, ей пытаются помочь. Поиски второй ведутся. Из дома эвакуировали 68 жителей, в том числе шестерых детей.

Анастасия Еремина