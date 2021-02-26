В Свердловской области изъяли более 5 млн фальшивых рублей

В 2020 году банки Свердловской области изъяли из оборота 1,1 тыс. фальшивых купюр на сумму 5,1 млн руб., сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Большая часть фальшивых банкнот — номиналом 5 тыс. руб. За год их было выявлено 1 тыс. шт., причем 449 шт. из них была обнаружена в III квартале.

Кроме того, на Урале было выявлено 76 фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. руб., семь — номиналом 500 руб., шесть — номиналом 2 тыс. руб.

В целом в Уральском федеральном округе в 2020 году банками было выявлено и изъято из оборота около 2,4 тыс. поддельных купюр, в России – около 48 тыс. При этом уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким – семь фальшивых банкнот на 1 млн купюр в обращении. Отмечается, что данный показатель не меняется с 2018 года.