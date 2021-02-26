Суд отказал главе Азова в иске к депутату гордумы о защите чести и достоинства

Азовский районный суд отказал главе администрации Азова Владимиру Ращупкину в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к депутату городской думы от КПРФ Владимиру Юрову. Соответствующая запись опубликована в картотеке суда.

Напомним, Владимир Ращупкин подал иск о защите чести и достоинства к Владимиру Юрову в ноябре 2020 года. Глава администрации просил суд обязать депутата удалить из соцсетей видео, в котором господин Юров предполагает, что градоначальник смог выйти из СИЗО благодаря покровительству депутата Госдумы Виктора Водолацкого и взятке в размере 50 млн руб. Кроме того, Владимир Ращупкин намеревался добиться публикации опровержения и компенсации морального вреда 500 тыс. руб.

Подробнее о конфликте Владимира Ращупкина и Владимира Юрова читайте в тексте “Ъ-Юг” «Ни на Instagram правды»

Кристина Федичкина