За сутки в Татарстане коронавирус выявили еще у 52 человек

В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса, три из них оказались завозными, остальные — контактными. 18 человек госпитализированы, 34 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба Татарстана по борьбе с инфекцией.

Среди новых заразившихся — пять несовершеннолетних и 15 человек старше 60 лет. 35 случаев коронавируса за сутки обнаружили в Казани, по два — в Набережных Челнах, в Азнакаевском, Альметьевском, Зеленодольском, Лениногорском и Чистопольском районах, в Балтасинском, Высокогорском, Нурлатском, Пестречинском, Тукаевском — по одному.

Всего в настоящее время в Татарстане выявили 17 781 случай коронавируса. Излечились 14 414 человек, в том числе 78 за минувшие сутки. Скончались 328 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"