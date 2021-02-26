Число зараженных COVID-19 в Самарской области приближается к 48 тыс. человек

За сутки в Самарской области выявлены 279 новых случаев заражения коронавирусом. За этот период из больниц региона был выписан 271 пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области не зарегистрировано смертей среди зараженных COVID-19. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области зарегистрировано 47968 зараженных COVID-19. За этот период в регионе скончались 906 человек с подтвержденным коронавирусом. Последней умерла женщина 91 года с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Георгий Портнов