Замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» обвиняется во взяточничестве

Прикубанский суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод», обвиняемого в получении особо крупных взяток за подписание итоговых документов по госконтрактам, сообщили прокуратура края и региональное следственное управление СКР.

Противоправная деятельность чиновника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) расследовало краевое СУ СКР. Фамилия фигуранта не называется, по данным сайта суда, подсудимым в деле по ч. 6 ст. 290 УК является Олег Ишков. По информации прокуратуры и СКР, в 2018 году чиновник получил от бизнесмена «откат» в объеме 10% (7 млн руб.) от суммы контракта на выполнение работ по расчистке Васильчикова ерика. Год спустя замначальника филиала ФГБУ «Главрыбвод» потребовал от того же предпринимателя уже 20% от суммы контакта на расчистку Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем. В марте 2020 года при передаче денег в сумме 2 млн руб. сотрудники ФСБ задержали чиновника, сейчас он находится под домашним арестом.

Анна Перова, Краснодар