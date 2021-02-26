Две женщины могут находиться под завалами после взрыва газа на Мещере

По предварительным данным МЧС, две женщины могут находиться под завалами после взрыва газа в пристрое к жилому дому №3к2 на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Одну из них спасателям удалось обнаружить, ее пытаются извлечь. Поиски второй ведутся.

Также в результате происшествия пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. Всего из жилого дома эвакуировали 68 жильцов, в том числе шестерых детей. Их разместят в соседней школе.

Сообщение о взрыве бытового газа поступило в региональное МЧС утром 26 февраля. В результате оказалась разрушена одна секция пристроя. По словам местных жителей, там был суши-бар.

Анастасия Еремина