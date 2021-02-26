В Пензенской области разработают пятилетнюю программу по очистке лесов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ускорить разработку региональной программы очистки лесов, рассчитанную на пять лет. Об этом сообщили в областном правительстве.

Глава региона отметил, что лесные массивы захламлены сухостоем и мертвыми деревьями, федеральные средства на эти цели не выделяются. «Нужно вычищать лес. Давайте делать первый шаг, принимать на пять лет региональную программу по очистке леса», — констатировал господин Белозерцев.

Кроме того, были поставлены задачи дальнейшего лесовосстановления, профилактики лесных пожаров, реабилитации водных объектов и решения кадрового вопроса в лесной отрасли.

Мария Шахрай