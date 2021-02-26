Собеседник с сайта знакомств похитил у жительницы Ижевска 130 тысяч рублей

У 33-летней ижевчанки похитили почти 130 тыс. руб. под предлогом получения подарка от собеседника на сайте знакомств. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что женщина общалась на одном из сайтов знакомств с неизвестным, который представлялся Алексеем и использовал ник «Alex». Собеседник сообщил, что проживает в Испании. Затем они вели переписку через электронную почту.

Через несколько дней «Алексей» сообщил, что хочет подарить ижевчанке драгоценности. Позже он сообщил, что отправил посылку курьерской доставкой и попросил ее доплатить оставшиеся услуги, пообещав вернуть затраты после возвращения из командировки.

В течение нескольких дней ижевчанка под различными предлогами перевела на указанные счета почти 130 тыс. руб., 84 тыс. руб. из которых взяла в кредит. Через месяц после знакомства со злоумышленником женщина получила еще одно сообщение от «службы доставки» о необходимости перевести еще 24 тыс. руб. Тогда она поняла, что стала жертвой преступления.