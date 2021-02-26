Суд признал законным заочный арест экс-главы минздрава Омской области

Омский областной суд признал законным заочный арест бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, которую обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«Суд апелляционной инстанции решил оставить постановление Куйбышевского районного суда без изменения, а жалобу адвокатов — без удовлетворения»,— сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе облсуда.

Как сообщалось ранее, 29 января райсуд вынес решение о заочном аресте Ирины Солдатовой, так как «она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей». Экс-министр объявлена в международный розыск.

По версии следствия, Ирина Солдатова и руководитель дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения региона Виктор Бабиков организовали заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими фирмами.

Контракты предполагали поставку медицинского оборудования по завышенным ценам.

Речь идет в том числе и о средствах, выделенных на борьбу с распространением коронавируса. Следствие оценило ущерб, причиненный региональному минздраву в 105 млн руб.

Ирину Солдатову уволили с поста министра ведомства в ноябре 2020 года в связи с инцидентом, который вызвал широкий общественный резонанс. Как писал “Ъ-Сибирь”, в Омске несколько машин скорой помощи привезли тяжелобольных пациентов к зданию министерства из-за того, что заболевших невозможно было положить в больницы. После этого губернатор Александр Бурков потребовал установить персональную ответственность и назвал случившееся «преступной халатностью».

Подробнее о ситуации с несвоевременной госпитализацией больных — в материале “Ъ-Сибирь” «Скорая довезла пациентов до минздрава».

Екатерина Лукашевич