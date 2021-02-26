Гала-концерт звезд мировой оперы

На праздничном вечере, посвященном Международному женскому дню, выступят ярчайшие исполнители академического репертуара: Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Алексей Татаринцев, Василий Ладюк.

«Сегодня невероятно важна поддержка искусства, артистов, особенно молодых, которые только начинают свой путь. Чем больше будет независимых благотворительных фондов, таких как мой IAFoundation и F.E.S. Foundation, тем больше будет возможностей для артистов и тем быстрее индустрия классической музыки сможет вернуться к развитию», — говорит Ильдар Абдразаков.

Появление на сцене Ильдара Абдразакова, завоевавшего две премии «Грэмми» и титул «лучший бас мира», станет настоящим подарком для меломанов. Истинным украшением праздника весны предстанет восхитительная Аида Гарифуллина, оперная дива с мировым именем, чья карьера сегодня стремительно набирает обороты. В 2019 году певица дебютировала в Метрополитен-опере в партии Церлины в «Дон Жуане» Моцарта, в 2020 году — в королевской опере «Ковент-Гарден» спела Мюзетту в «Богеме» Пуччини, а на сцене Большого театра исполнила партию Волховы в громкой премьере «Садко» Римского-Корсакова, поставленной Дмитрием Черняковым. В концерте также примет участие замечательный тенор Алексей Татаринцев — солист московского театра «Новая опера», приглашенный солист Большого театра — признанный мастер белькантового репертуара, чье имя неизменно появляется в афишах престижных международных фестивалей. Еще одним приятным событием для гостей вечера станет встреча с Василием Ладюком. В прессе выдающегося певца называют «блистательным Онегиным», «благородным Жермоном», «искрометным и обаятельным Фигаро». Лирический баритон артиста сочетается с высокой певческой культурой и идеальной техникой. В качестве приглашенного солиста он принимает участие в оперных постановках ведущих театров мира: Большом и Мариинском, Метрополитен-опере, венецианском «Ла Фениче», Норвежской королевской опере.

Солисты исполнят арии и дуэты из русской и европейской оперной классики в сопровождении оркестра и хора Михайловского театра. В программе фрагменты сочинений Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе, Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, Николая Андреевича Римского-Корсакова.

За дирижерский пульт встанет Михаил Татарников. Музыкант успешно сотрудничает с крупнейшими европейскими площадками, а в 2020 году стал единственным российским дирижером, получившим приглашение выступить на юбилейном 100-м Зальцбургском фестивале.

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