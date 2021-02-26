Казань до конца июля получит 40 автобусов на газе

Государственная транспортная лизинговая компания поставит казанскому ПАТП №2 40 автобусов на компримированном природном газе. Транспорт передадут до конца июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что стороны уже подписали договор на поставку транспорта. Контракт направлен на реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта. Казанскому перевозчику передадут городские автобусы большого класса НефАЗ 5299-0000040-57.

"Ъ-Казань"